Finissage de l’exposition “L’ombre du soleil” PHAKT – Centre culturel Colombier, 25 février 2023 15:30, Rennes.

Samedi 25 février, 15h30 Sur place Entrée libre https://www.phakt.fr/exposition/lombre-du-soleil, contact@phakt.fr, 02 99 65 19 70

Finissage de “L’ombre du soleil” de l’artiste Catherine Duverger. 15h30 : visite de l’exposition ; début de la sieste-fiction par ”Les 3 Soleils” ; goûter et finissage de l’exposition à 16h45

Invitation au finissage de l’exposition « L’ombre du soleil » de l’artiste Catherine Duverger, au PHAKT Centre culturel Colombier.

Au programme :

-15h30 : visite de l’exposition

-16h00 : début de la sieste-fiction par ”Les 3 Soleils” Estelle Chaigne, Marie-Laure Picard, Grégory Kaz Delauré

“C’est à bord de leur vaisseau de palmiers et de lumière fumée violette, que nos trois amis, parés de leur plus beaux atours, nous télétransportent dans cette quête d’ascension sociale dans un monde de vengeance, de trahison, de vipère et d’escalators mais aussi mystique voire mythologique. Billy Ikerhorne (Estelle Chaigne) secrétaire, puis épouse d’un vieux milliardaire dont la mort a permis à Billy d’ouvrir une boutique, Valentine O’neill (Marie-Laure Picard) une Française future styliste de mode et Spider Elliott (Grégory Kaz) à la fois voiturier, photographe et étudiant grimpent l’échelle du cosmos petit à petit et deviennent amis ! L’amitié se transforme en romance malgré les différences qui les séparent. Les trois jeunes gens deviennent alors amis, après que Valentine et Spider soient devenus les employés de Billy…”

-16h45 : goûter et finissage de l’exposition

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 25 février – 15h30 à 18h00