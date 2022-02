Fabrication de bateau en carton – ateliers participatifs PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Fabrication de bateau en carton – ateliers participatifs PHAKT – Centre culturel Colombier, 5 mars 2022 10:00, Rennes. 5 et 12 mars Sur place 5 euros contact@phakt.fr, 0299651970 L’artiste Anthony Folliard vous propose de construire une petite embarcation légère faite main en carton. L’artiste embarquera l’esquif au printemps pour une expédition fluviale depuis le Colombier. FABRICATION DE BATEAU EN CARTON ATELIER PARTICIPATIF Sur deux samedis, l’artiste Anthony Folliard vous propose de construire collectivement une petite embarcation légère faite main, fabriquée étape par étape en carton. ✂ ?

Point final de l’expérience, l’artiste embarquera l’esquif en question au printemps prochain pour une expédition fluviale depuis le Colombier. ? ? CHANTIER NAVAL – Fabrication de bateau en carton

2 journées ateliers : les samedis 5 et 12 mars 2022 de 10h à 17h

1 mise à l’eau/navigation au printemps 2022

8 personnes maximum, dès 16 ans

Inscriptions obligatoires aux deux journées, dans la limite des places disponibles

Tarif : 5 euros / personne pour les deux jours

Possibilité de pique-nique le midi Lien vers la page de l’événement :

https://www.phakt.fr/evenements/chantier-naval-atelier-de-fabrication-de-bateau-en-carton PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine samedi 5 mars – 10h00 à 17h00

samedi 12 mars – 10h00 à 17h00

