Camp de base PHAKT – Centre culturel Colombier, 1 avril 2022 14:00, Rennes.

1 avril – 21 mai Sur place Entrée libre contact@phakt.fr, 02 99 65 19 70

Avec des prises de notes et collectes d’objets, l’artiste réalise l’inventaire d’un territoire. Ainsi des passerelles se tissent entre le passé et le présent, entre le dehors et le dedans.

Anthony Folliard transforme l’espace d’exposition en un lieu de projections et d’aventures.

De l’été 2021 au printemps 2022, l’artiste a arpenté les méandres du quartier Colombier en imaginant divers protocoles d’exploration au fur et à mesure de sa résidence.

A partir de prises de notes, de collectes d’objets et d’expériences sur le terrain, l’artiste réalise un inventaire sensible et intuitif d’un territoire et de son histoire. Au fil du temps, des passerelles se tissent entre les différents fragments, entre le passé et le présent, entre le dehors et le dedans.

Le vernissage aura lieu le 31/03/22 à 18h30 au PHAKT

Site web : https://www.phakt.fr/exposition/camp-de-base

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

