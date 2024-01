Stage marionnettes PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, mardi 27 février 2024.

Stage marionnettes PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes 27 – 29 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-27 14:00

Fin : 2024-02-29 17:00

Confectionner une marionnette, pour ensuite apprendre à la manipuler, et à élaborer une pièce de théâtre où les mains et le corps seront au service de ce petit personnage.

Il y aura une représentation le dernier jour du stage.

Carte Sortir ! acceptée

Tarif adhérent possible

Stage de 3 jours

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine