Stage d’éveil musical & sensoriel PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Lundi 26 février, 09h30, 10h45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-26 09:30

Fin : 2024-02-26 10:30

https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-colombier/evenements/stage-eveil-musical-et-sensoriel-10h45-11h45

Venez pratiquer la musique en famille avec les tout-petits !

Découvrez le rythme, les familles d’instruments et les sonorités en écoutant, chantant et jouant des instruments dans une aventure collective.

De 1 à 5 ans.

Deux créneaux sont possibles : de 09h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45.

Carte Sortir ! acceptée

Tarif adhérent possible

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine