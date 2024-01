Stage BD PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, lundi 26 février 2024.

Stage BD PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes 26 et 27 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-26 14:00

Fin : 2024-02-27 17:00

Comment créer une histoire en images ? Voici tout l’art de la Bande Dessinée ! Nous proposons un atelier pour comprendre les codes de la narration et réaliser plusieurs planches autour d’une histoire. 26 et 27 février 1

https://www.phakt.fr/

Nous proposons un atelier d’initiation à la BD pour comprendre les codes de la narration en illustration, et pour réaliser plusieurs planches autour d’une histoire personnelle.

Inscription possible via helloasso :https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-colombier/evenements/stage-bd-ados

Carte Sortir ! acceptée

Tarif adhérent possible

Stage de 2 jours

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine