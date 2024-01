Stage percussions corporelles PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, lundi 26 février 2024.

Stage percussions corporelles PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes 26 – 28 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-26 14:00

Fin : 2024-02-28 17:00

Abordée de façon ludique, la pratique des percussions corporelles permet de développer les notions de rythme et de régularité du tempo, de coordination, de déplacement dans l’espace et surtout apporte la joie de construire une pièce musicale rigoureuse ensemble sur un répertoire aussi bien populaire que classique.

À partir de 10 ans, aucune connaissance musicale requise ; le plaisir de découvrir la musique suffit pour s’inscrire !

Carte Sortir ! acceptée

Tarif adhérent possible

Stage de 3 jours

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine