Stage de jazz PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Samedi 13 janvier 2024, 14h00

Début : 2024-01-13 14:00

Fin : 2024-01-13 18:00

https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-colombier/evenements/stage-jazz

Venez découvrir et pratiquer le temps d’un après-midi des standards simples de jazz !

Ensemble, vous commencerez par travailler les gammes et les accords. Vous apprendrez ensuite à vous détacher de vos partitions pour improviser, toutes et tous ensemble, un morceau de jazz.

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine