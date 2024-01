Yokai PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, vendredi 12 janvier 2024.

Yokai PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes 12 janvier – 9 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-12 13:00

Fin : 2024-03-09 18:00

Makiko Furuichi développe un univers foisonnant où espèces vivantes, divinités et esprits cohabitent. Ses sujets sont les personnages symbolisant à la fois l’inexplicable et l’invisible du monde. 12 janvier – 9 mars 1

Volontiers nourrie des réminiscences de son enfance japonaise, Makiko Furuichi développe un univers foisonnant où espèces vivantes, divinités et esprits divers cohabitent. Ses sujets, issus d’un monde peuplé de créatures mi-humaines mi-animales, sont les personnages flamboyants symbolisant à la fois l’inexplicable et l’invisible du monde.

Née en 1987 à Kanazawa au Japon, Makiko Furuichi vit et travaille en France. Peintre, son médium de prédilection est l’aquarelle. Cette technique lui permet de développer des formes vaporeuses représentant des êtres issus de son imaginaire. En 2018, elle est lauréate du prix des Arts visuels de la Ville de Nantes. Elle a réalisé une exposition personnelle au Frac des Pays de la Loire, au Carré de Château-Gontier et participé aux nombreuses expositions.

En 2019 elle a peint entièrement une chambre d’hôtel « Dream Jungle » dans le cadre du Voyage à Nantes. En 2021, elle fut la lauréate de la résidence Ackerman + Fontevraud et réalisa alors un plafond peint monumental visible jusqu’en 2023 dans les caves de la Maison de fines bulles Ackerman. En 2023 elle a été invitée pour exposer au musée national Marc-Chagall à Nice afin de fêter les 50 ans du musée.

Pour le PHAKT, l’artiste-autrice propose une série de peintures monumentales, aux couleurs vives et aux motifs luxuriants, réalisées sur papiers, tissus ou directement sur le mur.

Vernissage le jeudi 11 janvier 2024 dès 18h30.

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine