Rennes Stage d’arts plastiques (robot en volume) PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, 2 novembre 2023 14:00, Rennes. Stage d’arts plastiques (robot en volume) PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes 2 et 3 novembre Accompagné d’un·e adulte, nous te proposons de faire un binôme créatif pour expérimenter et transformer le papier pour construire un robot en volume ! 2 et 3 novembre 1 Stages – vacances de la Toussaint Accompagné d’un·e adulte, nous te proposons de faire un binôme créatif pour expérimenter et transformer le papier pour construire un robot en volume !

-Carte Sortir ! acceptée

-Stage en famille

-Places limitées

-Possibilité de s’inscrire sur ce lien : https://www.helloasso.com/associations/phakt-centre-culturel-colombier/evenements/stage-arts-plastiques-robot-en-volume

-60 euros par duo

-Stage sur deux jours

-Accessible aux personnes à mobilité réduite PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

