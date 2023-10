Stage de percussions corporelles PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Stage de percussions corporelles PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, 23 octobre 2023 14:00, Rennes. Stage de percussions corporelles PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes 23 – 25 octobre Les percussions corporelles permettent de développer les notions de rythme, de régularité du tempo, de coordination, de déplacement dans l’espace et apportent la joie de construire une pièce musicale 23 – 25 octobre 1 Stages – vacances de la Toussaint Abordée de façon ludique, la pratique des percussions corporelles permet de développer les notions de rythme et de régularité du tempo, de coordination, de déplacement dans l’espace et surtout apporte la joie de construire une pièce musicale rigoureuse ensemble sur un répertoire aussi bien populaire que classique.

Aucune connaissance musicale requise ; le plaisir de découvrir la musique suffit pour s’inscrire !

Possibilité de s’inscrire en ligne : https://www.helloasso.com/associations/phakt-centre-culturel-colombier/evenements/stage-arts-plastiques-robot-en-volume-2-1

-Carte Sortir ! acceptée

-Stage sur trois jours

-Places limitées

-Accessible aux personnes à mobilité réduite PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu PHAKT - Centre culturel Colombier Adresse 5 place des colombes rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes

PHAKT - Centre culturel Colombier Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/