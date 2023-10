Stage d’éveil musical PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, 23 octobre 2023 09:30, Rennes.

Stage d’éveil musical PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Lundi 23 octobre, 09h30, 10h45

Découvrez le rythme, les familles d’instruments et les sonorités en écoutant, chantant et jouant des instruments dans une aventure collective et familiale ! Lundi 23 octobre, 09h30, 10h45 1

-De 1 à 5 ans

-Stage en famille

-Possibilité de s’inscrire en ligne : https://www.helloasso.com/associations/phakt-centre-culturel-colombier/evenements/stage-eveil-musical-et-sensoriel-2

-Carte Sortir ! acceptée

-Places limitées

-Accessible aux personnes à mobilité réduite

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine