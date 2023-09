Stage d’éveil musical pour les tout-petits PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Stage d'éveil musical pour les tout-petits
PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes
Samedi 30 septembre, 10h00

Venez pratiquer la musique en famille !

Découvrez le rythme, les familles d'instruments et les sonorités en écoutant, chantant et jouant des instruments dans une aventure collective avec votre enfant.

Découvrez le rythme, les familles d’instruments et les sonorités en écoutant, chantant et jouant des instruments dans une aventure collective avec votre enfant.

Matériel fourni – Carte SORTIR ! acceptée

PHAKT – Centre culturel Colombier
5 place des colombes
Quartiers Centre
Rennes 35000
Ille-et-Vilaine

