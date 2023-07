Couleurs sauvages PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, 29 juin 2023 00:00, Rennes.

Couleurs sauvages est une proposition hors les murs de l’artiste Simon Poligné, dans le cadre d’Exporama. Sous la forme de collages urbains à dimensions variables, il explore le quartier Colombier. 29 juin – 27 août 1

Sous la forme de collages urbains à dimensions variables, l’artiste explore le quartier Colombier pour en souligner les particularités architecturales. Colorée, éphémère et poétique, chaque œuvre questionne un bâti gigantesque et monolithique.

Les interventions trouvent leurs origines dans une série de peintures collages empreinte d’abstraction géométrique et de couleurs aux teintes vives et acidulées.

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine