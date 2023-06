La fête du PHAKT PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, 17 juin 2023 14:00, Rennes.

La fête s’invite au PHAKT le samedi 17 juin 2023, de 14h à 18h ! L’après-midi sera bercé de concerts gratuits et d’initiations à des pratiques artistiques (musique, photo et arts plastiques). Samedi 17 juin, 14h00 1

Venez à cet évènement convivial et familial permettant aux visiteur·euses, adhérent·es, animateur·rices et à l’équipe du PHAKT de se rencontrer.

L’après-midi sera bercé de concerts et d’initiations à des pratiques artistiques (musique, photo et arts plastiques).

N’hésitez surtout pas et venez découvrir les ateliers artistiques qui font vivre le Centre culturel Colombier tout au long de l’année !

Vous aurez également la possibilité d’échanger avec nos animateur·rices, de vous inscrire à nos activités pour la saison prochaine et d’observer la toute nouvelle exposition des adhérent·es dans la galerie.

Rejoignez-nous pour une journée emplie d’activités, de musiques et d’échanges !

Pour plus d’informations sur le programme : https://www.phakt.fr/evenements/la-fete-du-phakt

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine