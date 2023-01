Morning routine PEPS Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Morning routine PEPS, 4 février 2023 09:30, Rennes. Samedi 4 février, 09h30 Sur place Sur inscription à un tarif de 75€ https://barnabe.io/modules/499/3240?action=subscribe, luciediet35@gmail.com, 0786707669

Atelier sport et cuisine Atelier sport et diététique:

– 1h de circuit training cardio et renforcement musculaire avec deux coachs sportifs certifiés

– un atelier de cuisine avec une professionnelle de la nutrition

– un repas partagé, permettant un moment d’échange avec tous les intervenants. PEPS 6 rue Franz Heller 35700 Rennes Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine samedi 4 février – 09h30 à 13h00

Détails Heure : 09:30 - 13:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu PEPS Adresse 6 rue Franz Heller Ville Rennes Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville PEPS Rennes Departement Ille-et-Vilaine

PEPS Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Morning routine PEPS 2023-02-04 was last modified: by Morning routine PEPS PEPS 4 février 2023 09:30 PEPS Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine