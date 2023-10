LENI PENNY LANE PUB Rennes, 23 novembre 2023, Rennes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jeudi 23 novembre, 21h00 1

Du 2023-11-23 21:00 au 2023-11-23 22:00.

LENI, c’est l’histoire du voyage d’un petit bonhomme qui s’aventure dans l’espace depuis la nuit des temps. Il va se retrouver par hasard sur Terre, où progressivement vont se dessiner les paysages et les êtres qui l’habitent.

Racontée par le duo composé de Nicolas Audouin et Léo Kappes, l’univers prend la forme de chansons et de morceaux plus ouverts dans lesquels s’entremêlent improvisations et formes écrites, chansons pop et structures plus complexes, emprunts de jazz et de musiques libres, de rock ou encore de folk.

PENNY LANE PUB 1 rue de Coetquen, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

reservationspennylane@gmail.com 02.90.89.40.28