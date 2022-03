Dogzout Residency Dj set Chris Dogzout Penny Lane Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Dogzout Residency Dj set Chris Dogzout Penny Lane, 1 avril 2022 21:00, Rennes. 1 et 2 avril Sur place Entrée Libre Dogzout Residency Dj Set by Chris Dogzout DOGZ OUT RECORDS & Penny Lane PRESENT :

Dogzout Residency #2 hosted by Chris Dogzout

Un movement éclectique et avant-gardiste pour les amateurs de basse en tous genres (trap/ futurebeat / afrobass / bailefunk / kuduro / r&b / uk bass) Chris Dogzout https://www.instagram.com/chrisdogzout/

Art work by Emile Sacré

https://www.bklt.fr/

☞ INFOS PRATIQUES

Réservation de tables au 02 90 89 40 28

? Penny Lane

1 rue de coëtquen

35000 Rennes Penny Lane 1 Rue de Coetquen, 35000 Rennes 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine vendredi 1er avril – 21h00 à 23h59

samedi 2 avril – 00h00 à 03h00

Détails Heure : 21:00 - 03:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Penny Lane Adresse 1 Rue de Coetquen, 35000 Rennes Ville Rennes Age minimum 18 Age maximum 50 lieuville Penny Lane Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Penny Lane Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Dogzout Residency Dj set Chris Dogzout Penny Lane 2022-04-01 was last modified: by Dogzout Residency Dj set Chris Dogzout Penny Lane Penny Lane 1 avril 2022 21:00 Penny Lane Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine