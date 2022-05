Ye Vagabonds péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ye Vagabonds péniche spectacle, 26 novembre 2020 20:30, Rennes. Jeudi 26 novembre 2020, 20h30 Sur place Payants (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38 Musique et Voix du Monde – Irlande Originaires de Carlow, Ye Vagabonds est composé de deux frères : Brian et Diarmuid Mac Gloinn.

Irlandais, ils partagent leur vision de la musique traditionnelle de leur pays. Très attachés au Donegal, région d’où vient leur mère, ils s’inspirent des enregistrements traditionnels de leur grand-père, disparu avant leurs naissances. Une histoire de famille en somme.

Avec leurs voix, banjo, guitare, ukulélé, fiddle, bouzouki, mandoline, harmonium, ils se sont installés dans le paysage folk acoustique grâce à leurs somptueuses harmonies et leurs performances teintées d’émotion et de sincérité.

De retour avec un nouvel album à paraître chez River Lea, la nouvelle division folk du prestigieux label londonien Rough Trade Records, ils ont été récompensés pour une reprise de l'air traditionnel The Foggy Dew, popularisé par The Chieftains En tournée en France, le duo propose un voyage nourri de ses propres compositions ainsi que de vieux refrains traditionnels revisités.

