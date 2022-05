VIRGINIE GUILLUY – CIE LETTRE “TCHIPAN” péniche spectacle, 8 mars 2017 10:00, Rennes.

METAMORPHOSE – JEUNE PUBLIC – pour enfants de 1 à 4 ans

Tchipan : c’est un voyage zen au bord de l’eau à la rencontre des formes… Des carrés, des triangles et des ronds qui s’ouvrent, qui s’assortissent, se transforment et s’animent au gré des assemblages pour illustrer un univers familier d’animaux et d’objets.

Ici un poisson, ici une grenouille, ici un ballon…

Les découvertes s’enchaînent, une douce musique les accompagne et les formes nous prennent par la main pour nous dévoiler un univers tendre et poétique. “

Dans ce tableau coloré tintent des carillons de bois et de verre poli, résonnent des mélodies douces et drôles, sonne le zenko et naissent des histoires simples tout en douceurs.

Quand une forme rencontre une autre forme qui la déforme et se transforme, c’est une histoire qui naît et se métamorphose ! Un éveil musical tout en poésie et en couleurs.

Ce spectacle est accompagné et coproduit par la Péniche Spectacle.

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

