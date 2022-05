TRAM DES BALKANS “KOBIZ” péniche spectacle, 16 décembre 2016 20:30, Rennes.

Vendredi 16 décembre 2016, 20h30

MUSIQUE DU MONDE • INSPIRATION BALKANIQUE

Imaginez cinq musiciens talentueux, avec parmi eux trois chanteurs, dont le plaisir d’être sur scène est une évidence. Après 15 ans d’aventures communes ils ont développé la fougue et la folie partageuse des artistes qui savent ce qui leur fait du bien, et ils reprennent les routes de la création.

Leur musique, au départ entièrement dédiée à la musique klezmer et aux airs traditionnels d’Europe de l’Est s’est ouverte avec “une originalité musicale indéniable” à d’autres styles (jazz, pop, chants de gorge, rock, …) pour créer une signature pop’n trad bien à eux. Avec leur nouveau spectacle, leurs voix, le souffle et le tempo sont au rendez-vous. Et toujours cette envie créatrice intarissable de découverte, de partage, d’amusements et de bonheurs. Avec comme fil conducteur, le voyage au rythme du Tram.

Vincent Westphal à la clarinette, Diégo Meymarian au violon, Vincent Gaffet à l’accordéon, Sylvain Lacombe à la contrebasse et Mathieu Cervera à la batterie, toujours aussi engagés physiquement dans leur musique et nourris d’une passion immodérée pour toute la panoplie des sonorités du monde, vous invitent à un tour du monde festif et enflammé, à la découverte de leurs dernières compositions …

Attachez vos ceintures, ça va swinguer !

14€/12€

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

