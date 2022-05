Thomas Hellman péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Thomas Hellman péniche spectacle, 21 mars 2018 20:30, Rennes. Mercredi 21 mars 2018, 20h30 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Québec, musique, folk À mi-chemin entre le théâtre et le concert musical, Thomas Hellman explore l’Histoire nord-américaine de la conquête de l’Ouest. Accompagné d’Olaf Gundel (guitare, piano, bandjo et percussion) et Sage Reynolds (contrebasse), il chante en anglais et en français les rêves américains, au pluriel. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 21 mars 2018 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00
Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France

