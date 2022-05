THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ “DRÔLE DE CHUTE” péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ “DRÔLE DE CHUTE” péniche spectacle, 9 novembre 2016 15:00, Rennes. 9 novembre 2016 – 5 avril 2017, les mercredis Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38 CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL – JEUNE PUBLIC – pour enfants accompagnés à partir de 6 ans C’est l’histoire d’un Grand Père, qui en tombant d’un arbre, reste accroché à une branche par le pied !… Comme il est seul et qu’il n’y a personne à passer, il creuse dans sa mémoire et se raconte des histoires pour prendre patience. Il a espoir d’y trouver une idée qui le sortirait de là ! Ces contes ont le goût des voyages, des saveurs d’enfance, de drôles de personnages. Ils ont aussi la force des leçons de choses, qu’il avait fini par oublier… quel dommage ! Le temps passe, les histoires se déroulent, la nuit approche… Suspendu sous les étoiles, le Grand Père tout “retourné”, découvre alors une chose : “Même à l’envers, un homme est toujours debout !”. Cela peut-il le sauver ? Appuyé sur des contes traditionnels du monde, ce spectacle interroge, avec poésie et humour, les valeurs de solidarité, de partage, d’échange, de tolérance, et d’humanisme. La musique et la scénographie viennent étayer un propos «gentiment philosophique » de ce spectacle conçu et interprété par Hugues Charbonneau. MERCREDI 9 NOVEMBRE MERCREDI 14 DÉCEMBRE MERCREDI 1er MARS MERCREDI 5 AVRIL à 15h – A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Tarifs: adulte 8€/ enfant 6€ Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38 péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 9 novembre 2016 – 15h00 à 16h15

mercredi 14 décembre 2016 – 15h00 à 16h15

mercredi 1er mars 2017 – 15h00 à 16h15

mercredi 5 avril 2017 – 15h00 à 16h15

Détails Heure : 15:00 - 16:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ “DRÔLE DE CHUTE” péniche spectacle 2016-11-09 was last modified: by THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ “DRÔLE DE CHUTE” péniche spectacle péniche spectacle 9 novembre 2016 15:00 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine