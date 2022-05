TEN STRINGS AND A GOAT SKIN péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

TEN STRINGS AND A GOAT SKIN péniche spectacle, 21 octobre 2016 20:30, Rennes. Vendredi 21 octobre 2016, 20h30, 21h30 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 FOLK TRAD WORLD • ACADIE • IRLANDE • CANADA Voici un jeune trio acadien enflammé qui revisite la musique traditionnelle et folk-fusion de l’Île du Prince-Édouard au Canada. Jesse Périard à la guitare, Caleb Gallant au bodran et Rowen Gallant au violon jouent de la musique Irlandaise, acadienne et française en y ajoutant leur signature. Aventuriers, ils créent leurs propres compositions, bien trempées d’une rythmique moderne et étourdissante. Frisant tout juste la vingtaine, ceux-là appartiennent à cette nouvelle génération qui a fait le choix de découvrir ses racines francophones alors qu’ils ont grandi dans un environnement uniquement anglophone. Leurs musiques au son unique, leur dynamisme sur le plateau et leur énergie contagieuse les amènent déjà en tournée à travers le Canada, les Etats-Unis et maintenant l’Europe. Ils viennent de recevoir le Prix de l’album world de l’année 2015 aux ECMA du Canada. Avis aux amateurs de rythmes effrénés… VENDREDI 21 OCTOBRE 20h30 – 14€/12€ A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38 péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 21 octobre 2016 – 20h30 à 21h30

vendredi 21 octobre 2016 – 21h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

TEN STRINGS AND A GOAT SKIN péniche spectacle 2016-10-21 was last modified: by TEN STRINGS AND A GOAT SKIN péniche spectacle péniche spectacle 21 octobre 2016 20:30 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine