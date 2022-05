Swing Chic et zazous chocs péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Swing Chic et zazous chocs péniche spectacle, 9 janvier 2020 20:30, Rennes. 9 et 10 janvier 2020 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com VOCAL SWING Voici un voyage dans le temps où le zazou inspire, le swing transpire et l’Avenir respire… Musicalité rythmée, Vocal aventurier, Théâtralité joyeuse. Il s’agit d’abord pour ces trois-là de nous offrir sur scène la pirouette fraternelle et tournante de leurs « instruments » d’origine : piano, vocal swing, et théâtre. Ça, c’est pour le « chic ! » Puis sous le léger prétexte d’une promenade innocente dans le thème de l’histoire, du temps, des zazous et du swing, de souligner des traits qui interrogent et bousculent la langue de bois. Là où l’humour des mots, des images et des gestes soulignent de fait « une résistance » décapante aux intolérances qui se resserrent. Ça, c’est pour le « choc ! » péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 9 janvier 2020 – 20h30 à 21h30

vendredi 10 janvier 2020 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

