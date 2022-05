« SUR L’ÉCRAN NOIR… » THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

« SUR L’ÉCRAN NOIR… » THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ péniche spectacle, 9 février 2017 20:30, Rennes. Jeudi 9 février 2017, 20h30 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38 CABARET THÉÂTRE et JAZZ – POÉSIE et CINÉMA Quand dans le faisceau du projecteur intérieur, s’allume l’écran noir”, que faisons-nous apparaître sur la toile de notre imaginaire ? Une ambiance délicieuse ? Un climat inquiétant ? Une “madeleine” troublante et fugitive ? Ou l’éclat d’un souvenir n’ayant peut-être jamais existé ? Pour tenter de le découvrir, ces deux-là vont tisser leur parcours au pied de l’écran, quitte à se faire ensemble, un peu “leur” cinéma. Et “ça tourne”, dessus, derrière, autour du cadre : poèmes collés à la pellicule, dialogues d’anthologie, cliquetis des machineries, magie des mots techniques, résonance des musiques, mélodie d’une chanson… Dans leur dialogue humoristique, impertinent et tendre, tous les deux vont faire de leur rencontre, un “petit film” impressionniste, une sorte de rêverie, un petit vertige… Sur des textes et poèmes d’Apollinaire, de Cendrars, d’Albert-Birot. L’ensemble rythmé par l’impro Jazz de la pianiste, et par quelques incursions dans les chansons de Claude Nougaro. Dans le cadre du festival « Travelling-Tanger ». JEUDI 9 FÉVRIER – 20h30 – 14€/12€ A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38 péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 9 février 2017 – 20h30 à 22h00

