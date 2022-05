Serge Lopez et Jean Luc Amestoy Péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Serge Lopez et Jean Luc Amestoy Péniche spectacle, 4 octobre 2019 20:30, Rennes. Vendredi 4 octobre 2019, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com Flamenco poétique et accordéon Pour ouvrir cette nouvelle saison, deux musiciens amis qui se croisent depuis trente ans sur les scènes de Toulouse et d’ailleurs. Malgré les années passées l’un près de l’autre, leur duo est tout récent. Ensemble ils se disputent la fraîcheur, l’expérience et l’enthousiasme pour une musique touchante sans cesse renouvelée. Sur les compositions de Serge Lopez l’accordéon s’envole. Sur celles de Jean-Luc Amestoy, la guitare s’ébroue et le piano accueille les souvenirs pour les distiller en colliers de perles…Un flamenco ardent mêlé de touches latines et de sauvages improvisations. Production Péniche Spectacle dans le cadre du festival « Le Grand Soufflet ». Péniche spectacle quai saint cyr 35043 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine vendredi 4 octobre 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Péniche spectacle Adresse quai saint cyr Ville Rennes lieuville Péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Serge Lopez et Jean Luc Amestoy Péniche spectacle 2019-10-04 was last modified: by Serge Lopez et Jean Luc Amestoy Péniche spectacle Péniche spectacle 4 octobre 2019 20:30 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine