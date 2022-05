SAMUELITO « VIAJERO » péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

SAMUELITO « VIAJERO » péniche spectacle, 10 mars 2017 20:30, Rennes. Vendredi 10 mars 2017, 20h30 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38 MUSIQUE ET DANSE DU MONDE • FLAMENCO “C’est sûr, Samuelito alias Samuel Rouesnel a le compás dans la peau ! Le rythme flamenco coule très vite dans les veines de ce jeune guitariste”, qui prend des cours de guitare classique au Conservatoire de Caen dès l’âge de 8 ans. Technique, chant, guitare : tout le fascine dans la culture flamenco. Le jeune musicien préfère les falsetas d’Espagne aux comptines de France, et il s’initie rapidement aux compositions des maîtres du genre, tel Sabicas. Comme tout instrumentiste, il s’est forgé son expérience à force de rencontres, notamment avec les guitaristes Ramon Sanchez ou bien Kiko Ruiz… A travers l’harmonie et les techniques de Paco de Lucía, il découvre la guitare flamenca moderne. A seulement 16 ans, il joue sur la scène de la “ Nuit des musiques et des cultures ” au Théâtre de Caen. Depuis il fréquente les plus grandes scènes de France et est élu en 2013 révélation de l’année par le magazine “Guitarist Acoustic”. Au fil du temps, Samuelito s’est forgé une identité musicale sensible, curieuse, ouverte à d’autres cultures, à l’échange et au partage… Pour “ Viajero ”, il s’est accompagné d’artistes qui incarnent la jeune génération de la musique flamenco : Juan Manuel Cortés (cajon), Paloma Pradal (chant) et la flamboyante Karine Gonzalez (danse). Ensemble, ils vous invitent à une aventure musicale et chorégraphique au cœur d’un flamenco contemporain profondément attaché aux racines espagnoles. VENDREDI 10 MARS – 20h30 – 14€/12€ A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38 péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 10 mars 2017 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

