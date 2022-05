SALLY NYOLO & DJELI MOUSSA DIAWARA “ MVETKORA” péniche spectacle, 20 janvier 2017 20:30, Rennes.

MUSIQUE DU MONDE • ENTRE PAYS FANG ET UNIVERS MANDINGUE

Voici une rencontre insolite entre deux instruments : le Mvet, cette harpe pulsée et riche en harmonies, porteuse de l’histoire du peuple fang ; et la Kora, instrument emblématique de la mémoire mandingue. Un voyage musical inspiré et complexe, qui puise dans la richesse harmonique et rythmique des deux traditions.

L’artiste camerounaise Sally Nyolo, lauréate Rfi de la Francophonie, des Usa Songwritting Competition, est une adepte de multiples rencontres. L’amitié qu’elle nourrit depuis des années pour le guinéen Djeli Moussa Diawara, petit frère de Mory Kanté, a fait naître l’idée de cette collaboration. Un dialogue inspiré de leurs expériences musicales respectives, qui nous promène du jazz à la musique pygmée en passant par le folk, la salsa ou encore le reggae… et qui dégage aussi des couleurs très contemporaines. La magie vient de ce croisement original qui valorise à la fois l’improvisation, la légèreté délicate de la kora et la puissance rythmique et harmonique du mvet. Sans oublier le travail vocal, qui mêle la douceur profonde de la voix de Sally

Nyolo aux envolées de la voix mandingue de Djeli Moussa.

Une rencontre entre deux Afriques : l’Afrique Centrale, pulsée et terrienne, bruissant de la magie sonore de la forêt et l’Afrique de l’Ouest, aérienne et déchirée, égrenant la mémoire des sables du Sahel. Un beau voyage…

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

