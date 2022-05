ROZENN TALEC & YANNIG NOGUET « GALI GALANT » péniche spectacle, 3 mars 2017 20:30, Rennes.

Vendredi 3 mars 2017, 20h30 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38

VOIX DE BRETAGNE • ACCORDÉON

Elle : Rozenn Talec fait résonner la langue bretonne aux quatre coins du globe. Elle est tombée dedans depuis son plus jeune âge, puisque le Breton est sa langue maternelle et qu’elle porte en elle la tradition des chanteuses de kan-ha-diskan.

Lui : Yannig Noguet est la valeur montante et déjà sidérante de l’accordéon diatonique, qu’il a commencé à pratiquer dès l’âge de huit ans. Il en a fait le prolongement de lui-même, avec une tranquille et réelle virtuosité. Il arrache à son instrument des myriades de notes, un véritable acrobate de l’accordéon.

Ensemble ils vous entraînent dans un univers de chants traditionnels revisités et de compositions personnelles, où la langue bretonne portée par la voix aux intonations blues et jazzy de la chanteuse, se mélange langoureusement aux accents argentins de

l’accordéon, tantôt feutrés, tantôt endiablés, tantôt amants, tantôt complices.

Allant de la gavotte du Centre Bretagne à la chanson de cabaret parisien, le répertoire est parfois emprunté à la tradition, parfois composé et inspiré d’Astor Piazzola, ou de diverses cultures d’Europe.

Avec son esprit libre et ses corps en mouvements, ce spectacle célèbre la puissance de la voix et la richesse de la langue bretonne dans ce qu’elle a de plus palpable, de plus profond et aussi de plus émouvant. Un spectacle qui ne vous laissera

certainement pas indifférent !…

Ce spectacle est accompagné et coproduit par la Péniche Spectacle.

VENDREDI 3 MARS – 20h30 – 14€/12€

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

vendredi 3 mars 2017 – 20h30 à 22h00