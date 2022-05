Punctata, Virginie Guilluy péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Punctata, Virginie Guilluy péniche spectacle, 7 février 2018 10:00, Rennes. Mercredi 7 février 2018, 10h00, 17h00 Sur place 6€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com contes et comptines très jeune public Une rencontre poétique entre de petites bêtes autour d’une fleur géante dans un univers attractif et coloré. Des mélodies chantées et rythmées, des sons doux de grelots et des plantes pour emporter les « tout-petits » dans un jardin de sensations et d’émotions. Dans le cadre du festival « Marmaille ». péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 7 février 2018 – 10h00 à 10h30

mercredi 7 février 2018 – 17h00 à 17h30

Détails Heure : 10:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes Age minimum 1 Age maximum 3 lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Punctata, Virginie Guilluy péniche spectacle 2018-02-07 was last modified: by Punctata, Virginie Guilluy péniche spectacle péniche spectacle 7 février 2018 10:00 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine