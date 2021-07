Punctata, le retour au jardin péniche spectacle, 25 janvier 2022 09:30-25 janvier 2022 11:00, Rennes.

Mardi 25 janvier 2022, 09h30, 10h30 6€ 02 99 59 35 38

Fabulette poétique

Voici une fabulette de petites bêtes…

Punctata, la coccinelle, explore une autre partie du jardin et fait la rencontre d’une attachante famille de “fileuses” : maman et bébé araignée. Elles vont tisser ensemble un lien solide pour réaliser un projet : aider bébé araignée à tricoter sa couverture pour faire la sieste. Pas facile d’apprivoiser une pelote de soie quand on est si petite !

Dans un univers coloré et lumineux, les tout-petits s’éveillent en douceur grâce à la poésie des rencontres, au son apaisant de la lyre et voyagent dans le monde “minuscule” des petites bêtes du jardin.

Punctata, le retour au jardin, est un conte poétique, entrecoupé de petites chansons évoquant les p’tits soucis et les grands bonheurs.

Un joli spectacle tout en finesse créé par Virginie Guilluy de la Cie Artoutaï production.

Ce spectacle a été coproduit par la Péniche Spectacle

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

S.Laurent