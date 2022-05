Pas si Vilaine, Théâtre du Pré Perché péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pas si Vilaine, Théâtre du Pré Perché péniche spectacle, 2 février 2018 20:30, Rennes. 2 et 3 février 2018 Sur place 12-14€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com théâtre cabaret, petit roman conté et musical Les tribulations d’un paysage plein d’histoires passées et à venir. Les chants romancés, contes en musique, imaginaires ou oniriques d’un fleuve que l’on aime, que l’on craint, que l’on oublie parfois : la Vilaine contée par H. Charbonneau et E. Signorile. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 2 février 2018 – 20h30 à 22h00

samedi 3 février 2018 – 20h30 à 22h00

