Pas si Vilaine péniche spectacle, 10 décembre 2019 14:30, Rennes.

Mardi 10 décembre 2019, 14h30, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com

Petit Roman Conté et Musical

Embarquez pour une aventure sur les bords de la Vilaine ou d’un autre fleuve du monde. Venez y découvrir les histoires des personnages qui l’habitent, les réalités et les imaginaires que le cours d’eau génère chez les hommes et les femmes qui le pratiquent et le bordent.

Hugues Charbonneau (comédien) et Elsa Signorile (musicienne) vous invitent à une balade légère et mutine dans le passé, qui aborde les questions bien présentes aujourd’hui des hommes et de leur rapport à l’environnement.

« C’est l’histoire d’un fleuve « vivant » qui fait parler de lui…

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

mardi 10 décembre 2019 – 14h30 à 15h30

mardi 10 décembre 2019 – 20h30 à 21h30