Paloma Pradal péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Paloma Pradal péniche spectacle, 22 novembre 2019 20:30, Rennes. Vendredi 22 novembre 2019, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, http://www.penichespectacle.com VOIX DU MONDE Chanson Fille du chanteur et guitariste flamenco Vicente Pradal, Paloma Pradal porte au plus profond d’elle-même toute la richesse et la diversité de la culture hispanique. Dès sa plus tendre enfance, elle a baigné dans un univers où l’art est omniprésent et très tôt, la scène est devenue pour elle une évidence. Aujourd’hui, à 25 ans, elle nous présente “Rabia”, son premier album. Synthèse de son histoire familiale, de ses influences et de sa sensibilité, “Rabia” est une invitation au voyage dans le monde de Paloma Pradal. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 22 novembre 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Paloma Pradal péniche spectacle 2019-11-22 was last modified: by Paloma Pradal péniche spectacle péniche spectacle 22 novembre 2019 20:30 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine