“Oh ! Mes petites amoureuses” par le Théâtre du Pré Perché péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

“Oh ! Mes petites amoureuses” par le Théâtre du Pré Perché péniche spectacle, 30 novembre 2017 12:15, Rennes. Jeudi 30 novembre 2017, 12h15 Sur place 5-6€ 0299593538, http://www.penichespectacle.com Coursive de midi, théâtre et poésie en mots et en LSF « Oh ! Mes petites amoureuses » Hugues Charbonneau est au piano et à la lecture de textes de Rimbaud, Clémence Colin, comédienne, les déclame en langue des signes. Un spectacle musical et poétique où la LSF et les corps se complètent et s’entrelacent pour mieux révéler toute la poésie rimbaldienne. Coursive du midi, vous pouvez venir avec votre “encas” et déguster l’ensemble de ces mets et mots à bord du bateau. L’équipage se fera un plaisir de vous offrir un verre. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 30 novembre 2017 – 12h15 à 13h30

Détails Heure : 12:15 - 13:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Ville Rennes lieuville péniche spectacle Rennes Departement Ille-et-Vilaine

péniche spectacle Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

“Oh ! Mes petites amoureuses” par le Théâtre du Pré Perché péniche spectacle 2017-11-30 was last modified: by “Oh ! Mes petites amoureuses” par le Théâtre du Pré Perché péniche spectacle péniche spectacle 30 novembre 2017 12:15 péniche spectacle Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine