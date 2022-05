Oh mes petites amoureuses ! péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Oh mes petites amoureuses ! péniche spectacle, 19 mars 2020 14:30, Rennes. Jeudi 19 mars 2020, 14h30, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com THÉÂTRE SIGNE Rimbaud ! On y revient toujours…Adolescent rebelle, poète précoce et génial, il est un phénomène de la littérature. Parce qu’il y a l’extrême impertinence et la lucidité fulgurante. Parce que l’amour, l’amitié et l’enfer se rejoignent sur les places publiques, dans les « cabarets verts » et sur les « bateaux ivres » de nos éternels amours. Un spectacle épistolaire, musical et… poétique, interprété par Hugues Charbonneau, comédien et Clémence Colin, comédienne en langue des signes. Deux artistes qui se complètent magnifiquement. La langue des signes et les corps s’entrelacent pour mieux nous révéler toute la poésie rimbaldienne. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 19 mars 2020 – 14h30 à 15h30

jeudi 19 mars 2020 – 20h30 à 21h30

