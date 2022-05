Nora Bisele péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Nora Bisele péniche spectacle, 7 décembre 2018 20:30, Rennes. Vendredi 7 décembre 2018, 20h30 Sur place 12/14€ 02 99 59 35 38 Chansons yiddish et françaises Elsa Signorile (chant, accordéon et guitare) et Raphaële Merdrignac (clarinette, clarinette basse et chœur) vous chantent les histoires de Nora Bisele. Du français au yiddish, du yiddish au français, ce sont des histoires de tendresse, de nostalgie, de joies, de révoltes, et d’amour… Ce sont des histoires de vie ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 7 décembre 2018 – 20h30 à 21h30

