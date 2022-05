MZE SHINA « ODOÏA » péniche spectacle, 25 novembre 2016 20:30, Rennes.

MUSIQUE DU MONDE • POLYPHONIES GÉORGIENNES

Ils sont quatre : Denise Schaffer qui vient du Pérou, Craig Schaffer de Californie, Nicolas Leguet et Eric Menneteau, français, tous passionnés par le chant polyphonique de Géorgie dans le Caucase. C’est à un voyage au cœur de ces polyphonies, où les sonorités de la langue participent à la musique des âmes, qu’ils nous convient.

Mze shina signifie “ soleil intérieur ” en géorgien.

Avec ce spectacle : “Odoïa”, ils chantent principalement a cappella ou en s’accompagnant d’instruments traditionnels géorgiens : le pandouri et le tchongouri (luths à 3 et 4 cordes), le Tchangi (harpe à 8 cordes) et le tchouniri (vièle à archet).Des chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, des chants sacrés, puisés au cœur d’une tradition ancestrale et revisités façon Mze Shina. Ce répertoire de chants géorgiens, profanes et sacrés, a été déclaré Chef d’Œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2001.

D’une extraordinaire richesse et diversité, Igor Stravinsky en parlait à la fin de sa vie comme d’une “découverte merveilleuse qui pourrait apporter davantage à notre compréhension de l’exécution musicale que toutes les nouvelles compositions.”

