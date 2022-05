Mythologie, Le Destin de Persée – Groupe Anamorphose péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mythologie, Le Destin de Persée – Groupe Anamorphose péniche spectacle, 20 octobre 2018 20:30, Rennes. Samedi 20 octobre 2018, 20h30 Sur place 6€ 02 99 59 35 38 Spectacle Jeune Public Tout public dès 8 ans. Sur un tapis jonché de tissus, deux comédiens font renaître les figures mythiques de Persée, Athéna, Méduse, qui semblent soudain modernes. Un spectacle de Laurent Rogero pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Dans le cadre du Festival Marmaille. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine samedi 20 octobre 2018 – 20h30 à 21h30

Samedi 20 octobre 2018, 20h30 à 21h30
6€
02 99 59 35 38
Age minimum 8 ans
péniche spectacle
1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France

