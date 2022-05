MOONLIGHT BENJAMIN péniche spectacle, 12 décembre 2016 20:30, Rennes.

Lundi 12 décembre 2016, 20h30 Sur place réservations au 02 99 59 35 38 02 99 59 35 38

MUSIQUE DU MONDE • JAZZ • HAÏTI

Entre jazz et world music, le travail de Moonlight Benjamin découle de son envie de faire vivre et faire connaître Haïti à travers les rythmes et mélodies de cette “île souffrance”… Sa voix sensuelle et soul offre un voyage au sein de l’immense diversité de l’âme créatrice haïtienne.

Envoûtante comme un rite vaudou, en créole ou en français, elle fait résonner les voix des poètes. Elle chante l’exil, l’identité, la révolte. Force des mélodies et du message : le feu de tout un peuple couve en elle et se distille.

Portée par ses compères musiciens : Alex Stuart à la guitare, qui mêle avec finesse jazz moderne, grooves africains et influences indiennes ; Marck-Richard Mirand à la basse, consacré “grande révélation” du festival de jazz de Port au Prince ; et Claude Saturne aux percussions, maître dans les rythmes et chants haïtiens ; elle vous convie, avec une émotion rare, à un voyage entre jazz et tradition à la découverte de la complexité et de la richesse de son pays.

Moonlight Benjamin : c’est l’empreinte musicale traditionnelle d’Haïti, accordée à des compositions plus “jazzy” ou métissées. C’est faire résonner des parfums atypiques, en quête de liberté. Elle nous rappelle que, selon le vaudou, “au commencement était le rythme”.

Production Péniche Spectacle dans le cadre du festival « Jazz à l’Ouest »

SAMEDI 12 NOVEMBRE 20h30 – 14€/12€

A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes

Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

lundi 12 décembre 2016 – 20h30 à 22h00