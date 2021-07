Messejana péniche spectacle, 4 mars 2022 20:00-4 mars 2022 20:30, Rennes.

Vendredi 4 mars 2022, 20h00 Payants (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38

Fado – Musique Lusophone – Portugal

Messejana est un trio composé de Céline Costa, chanteuse et percussionniste franco-portugaise, joueuse d’adufe (percussion traditionnelle), de Julien Leboeuf, guitariste voyageur et botaniste, passionné des cultures lusophones et de Raphaëlle Merdrignac, clarinettiste éclairée spécialisée dans les musiques tziganes.

Ensemble, ils vous font voyager à travers le Portugal, à la découverte de sa diversité musicale. Ils explorent la question des origines des musiques et remontent l’histoire en chantant des morceaux du cante alentejano, des fados de Lisbonne et des chansons traditionnelles des adufeiras, ces femmes qui chantent en jouant de l’adufe dans la région du Beira Baixa.

Loin des chemins tout tracés, ils proposent une nouvelle interprétation de ces thèmes traditionnels, y ajoutant des compositions originales teintées de musique lusophone et d’une touche personnelle.

Avec sensibilité et tendresse, Messejana invite au voyage, du nord au sud du pays, transmettant toute la richesse et la force d’une culture vibrante d’émotions.

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

vendredi 4 mars 2022 – 20h00 à 20h30

M. Feuvrais /A. Gendron