Mathis Haug péniche spectacle, 14 mars 2020 20:30, Rennes. Samedi 14 mars 2020, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com VOIX DU MONDE – BLUES FOLK COUNTRY Mathis Haug est un bluesman franco allemand déjanté et atypique… Il vous offre une traversée musicale qui abolit les frontières du blues, de la folk et du rock. Avec son acolyte Benoit Nogaret, ils proposent un cocktail unique de racines blues, folk et bluegrass, habitées par leur vision énergique du rock. Avec leurs deux guitares acoustiques, ils interprètent des compositions et des standards traditionnels qui traitent de la migration des peuples, du déclin du capitalisme, de la ségrégation, de l’alcool, de la famille… des chansons d’actualité plus que jamais! Un artiste à découvrir de toute urgence ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine samedi 14 mars 2020 – 20h30 à 21h30

