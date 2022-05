Marthe Vassallo péniche spectacle, 18 janvier 2020 20:30, Rennes.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30 Sur place 14€ / 12€ 02 99 59 35 38, https://www.penichespectacle.com

RECIT et VOIX DE BRETAGNE « Maryvonne La Grande »

Considérée comme une des plus grandes voix de la musique bretonne actuelle, Marthe Vassallo est aussi quelqu’un qui aime l’aventure. Voyageuse et rigoureuse, effaçant les frontières entre interprétation et création, elle apporte à chaque musique l’expérience acquise dans les autres. Elle possède un goût et une conscience aigüe du timbre, du corps, du verbe, du rythme, de l’oral et de l’écrit, du savant et du populaire. Tantôt grave, tantôt goguenarde, elle distille sur le plateau son plaisir simplement d’être là de chanter et de dire.

Aujourd’hui elle nous emmène a capella, en breton, à la découverte de la vie et des chansons d’une formidable inconnue : Maryvonne Le Flem, une chanteuse, goémonière, couturière et manieuse d’explosifs …

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

samedi 18 janvier 2020 – 20h30 à 21h30