Ma maison est ma tête péniche spectacle, 17 octobre 2020 10:00, Rennes.

Samedi 17 octobre 2020, 10h00, 11h00, 16h00 Sur place Payants (6€) 02 99 59 35 38

Installation chantée

Avec des collages et des installations plastiques, des constructions en papier, en carton et du matériel recyclé, Mariana Caetano (chant) et Marcelo Costa (percussion), deux artistes du collectif VAI , vous invitent à une exploration musicale et sonore, dans laquelle s’entremêlent récits, comptines et chansons en français et en portugais.

Principalement acoustique, la musique est bien évidemment inspirée de sons brésiliens et des percussions en premier plan. Le duo invite ainsi les petits et les grands à déambuler en dansant et en chantant à travers des bouts de rues de Favela, d’une ville faite de bric et de broc, … en carton.

Un voyage musical et plastique pour tisser un pont entre la France et le Brésil et découvrir les constructions de la vie.

Co- réalisation Péniche Spectacle et Marmaille / Lillico / www.lillicojeunepublic.fr

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

samedi 17 octobre 2020 – 10h00 à 10h30

samedi 17 octobre 2020 – 11h00 à 11h30

samedi 17 octobre 2020 – 16h00 à 16h30

