Lina Bellard péniche spectacle, 21 janvier 2022 20:30-21 janvier 2022 21:00, Rennes. Vendredi 21 janvier 2022, 20h30 Payants (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38 Harpe et Voix de Bretagne Lina Bellard fait surgir des couleurs et des rythmes rarement entendus à la harpe. A travers un jeu empreint d’influences indiennes, africaines ou orientales, elle donne à entendre d’anciennes mélodies de Bretagne et d’ailleurs.

Puisant les techniques de jeu dans les traditions musicales du monde, elle fait sonner la harpe d’une manière inattendue, allant de l’effleurement à la percussion. Parfois, on croit entendre des sons continus émerger de la trame sonore. Il arrive aussi que les équilibres habituels de l’instrument soient troublés, voire même renversés, pour mieux servir le discours musical si particulier des musiques modales.

Avec un goût pour l’épure du solo comme pour les polyphonies et les polyrythmies, sa voix chaude et ronde nous livre l’âpre poétique de l’âme .

« Telle une navigatrice au long cours, avec pour figure de proue sa harpe modale à quart de ton, elle tient le cap vers des horizons, dont nul ne connait l’existence à ce jour ». Une musique-monde, qui raconte l’intime avec beaucoup d’émotions. Production Péniche spectacle dans le cadre du festival « Les Zef et Mer» péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 21 janvier 2022 – 20h30 à 21h00 E. Legret

Détails Heure : 20:30 - 21:00 Lieu péniche spectacle Adresse 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France