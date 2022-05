L’humeur des jours péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’humeur des jours péniche spectacle, 2 octobre 2019 07:00, Rennes. 2 octobre 2019 et 21 janvier 2020 Sur place Entrée libre sur réservation 02 99 59 35 38, http://www.penichespectacle.com Linogravure & Écriture Voici une exposition de deux artistes rennais complices et complémentaires, qui compagnonnent avec la Péniche Spectacle depuis plus de 30 ans. Un voyage dans l’imaginaire avec : Une Exposition des linogravures de KAKO, plasticien illustrateur : De l’atelier surgissent les estampes, crustacés et bords de mer, silhouettes de chats et contorsionnistes… Une Dédicace des nouveaux livres de KAKI, auteur de: « L’humeur des jours » en Bretagne et en Normandie. Une narration poétique au hasard des rues rennaises et sur la côte normande, le roulis du cœur sur une dune vagabonde. péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine mercredi 2 octobre 2019 – 07h00 à 08h00

mardi 21 janvier 2020 – 13h30 à 14h30

