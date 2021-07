Rennes péniche spectacle Ille-et-Vilaine, Rennes Les zazous péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les zazous péniche spectacle, 13 janvier 2022 12:30-13 janvier 2022 13:00, Rennes. Jeudi 13 janvier 2022, 12h30 6€-5€ 02 99 59 35 38 Coursive du midi Voici un cabaret chanté où le zazou inspire, le swing transpire et l’avenir respire… Zazous ! Là où l’humour des mots, des images et des gestes narguent l’intolérance. Liberté et malice ! Les zazous ont marqué l’après-guerre dans leur envie « d’existentialisme salvateur » qui résonne encore aujourd’hui. Alors dans ce joyeux cabaret, le piano s’envole, le swing transpire et l’avenir respire… Avec Marion Thomas, Celia Lorec et Hugues Charbonneau, Laissez-vous emporter ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 13 janvier 2022 – 12h30 à 13h00 TPP

