Les Tarafikants Péniche spectacle, 26 septembre 2020 20:30, Rennes.

Samedi 26 septembre 2020, 20h30 Sur place Payants (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38

Musique et Voix du Monde – Balkans

Direction les Balkans et plus particulièrement la Roumanie pour ouvrir la saison rennaise !

Habituellement en septet, quatre musiciens des Tarafikants : Vivien Michel au violon, Frédéric Dupontau cymbalum, Olivier Lecointre à la contrebasse et Marie-Amélie Gayard aux flûtes et chant, vous embarquent pour l’occasion dans l’ambiance des « cîrciuma », les auberges des chansons populaires roumaines, lieux propices à la rencontre, la nostalgie et la fête…

Entre les rythmes asymétriques de la région Dobroudja, les danses tsiganes du Banat et les chansons des cabarets de Bucarest, les musiciens de Tarafikants, à l’écoute des styles anciens, insufflent leur énergie teintée de courants plus actuels.

Avec leurs arrangements originaux, ils allient aux rythmes des horas et sîrbas des accents jazz, swing et parfois funk.

Un véritable tourbillon poétique et musical pour ouvrir cette nouvelle saison !

Péniche spectacle quai saint cyr 35043 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

samedi 26 septembre 2020 – 20h30 à 21h00