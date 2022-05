Les sales gosses Péniche spectacle, 10 octobre 2020 20:30, Rennes.

Samedi 10 octobre 2020, 20h30 Sur place Payants (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38

Cabaret Chanson

Les Sales Gosses, c’est une violoniste chanteuse Marie Amélie Vivier à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste chanteur Sylvère Vauléon aussi tendre qu’espiègle.

Accompagnés de leur fascinant bouclophone, comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, ils raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et originales, tour à tour comiques, poétiques et parfois réalistes.

Comme deux gamins qui auraient trouvé une vieille malle pleine de trésors dans un grenier, ils posent un regard neuf sur nos airs surannés et nous offrent un cabaret chanson des temps modernes, avec humour et taquinerie.

Leurs instruments, leurs amours des mots et des mélodies s’entremêlent pour nous surprendre, nous émouvoir … On est mordu, on est épris.

Production Péniche Spectacle dans le cadre du festival « Le Grand Soufflet ».

Péniche spectacle quai saint cyr 35043 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

samedi 10 octobre 2020 – 20h30 à 21h00

S Missou